Аналитики рассказали, что челябинцы чаще всего покупают в интернет-магазинах
Интересным исследованием поделились аналитики компании «Яндекс.Маркет». Они выяснили, какие покупки жители Челябинска совершают в интернете и почему предпочитают отовариваться в один клик. Большинство горожан уверены, что онлайн-шопинг выгоднее: можно сравнивать цены, а еще читать отзывы. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».
На вопрос «Что чаще всего покупаете в интернет-магазине?» респонденты ответили:
• телефоны — 69 %;
• одежду — 62%;
• игрушки — 61 %;
• лекарства и БАДы — 57 %. Причем этот показатель намного выше общероссийского.
Еще чаще других россиян челябинцы покупали технику для наведения красоты. А любимые акции жителей южноуральской столицы — «черная пятница» и новогодние скидки.
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ИСТОЧНИК KP.RU