Аналитики рассказали, что челябинцы чаще всего покупают в интернет-магазинах

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-08T14:00:48+03:00

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Интересным исследованием поделились аналитики компании «Яндекс.Маркет». Они выяснили, какие покупки жители Челябинска совершают в интернете и почему предпочитают отовариваться в один клик. Большинство горожан уверены, что онлайн-шопинг выгоднее: можно сравнивать цены, а еще читать отзывы. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».

На вопрос «Что чаще всего покупаете в интернет-магазине?» респонденты ответили:

• телефоны — 69 %;

• одежду — 62%;

• игрушки — 61 %;

• лекарства и БАДы — 57 %. Причем этот показатель намного выше общероссийского.

Еще чаще других россиян челябинцы покупали технику для наведения красоты. А любимые акции жителей южноуральской столицы — «черная пятница» и новогодние скидки.

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ИСТОЧНИК KP.RU