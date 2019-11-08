Газель протаранила Рено Логан под Челябинском

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-08T14:17:50+03:00

Девочка-пассажир и водитель попали в больницу после ДТП

Изменить размер текста: A A

Вечером 7 ноября на 32 километре автодороги Челябинск — Троицк под Коркино случилась авария. 44-летний шофер на «Газели» столкнулся в Reno Logan. Легковой машиной управлял пожилой водитель. В авто находилась 15-летняя пассажирка.

— Двигаясь по правой крайней полосе дороги, водитель ГАЗ был невнимателен и не убедился в безопасности маневра. Разворот на данном участке запрещен. Произошло ДТП, - прокомментировали полицейские.

Водитель легковушки и девочка получили ранения и были госпитализированы.

Управление ГИБДД по Челябинской области расследует дело.

Фото: УГИПДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU