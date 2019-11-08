2019-11-08T14:17:50+03:00
Происшествия

Газель протаранила Рено Логан под Челябинском

Девочка-пассажир и водитель попали в больницу после ДТП
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: УГИБДД по Челябинской областиФото: УГИБДД по Челябинской области
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Вечером 7 ноября на 32 километре автодороги ЧелябинскТроицк под Коркино случилась авария. 44-летний шофер на «Газели» столкнулся в Reno Logan. Легковой машиной управлял пожилой водитель. В авто находилась 15-летняя пассажирка.

— Двигаясь по правой крайней полосе дороги, водитель ГАЗ был невнимателен и не убедился в безопасности маневра. Разворот на данном участке запрещен. Произошло ДТП, - прокомментировали полицейские.

Водитель легковушки и девочка получили ранения и были госпитализированы.

Управление ГИБДД по Челябинской области расследует дело.

Фото: УГИПДД по Челябинской области

Фото: УГИПДД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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