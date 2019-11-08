Газель протаранила Рено Логан под Челябинском
Вечером 7 ноября на 32 километре автодороги Челябинск — Троицк под Коркино случилась авария. 44-летний шофер на «Газели» столкнулся в Reno Logan. Легковой машиной управлял пожилой водитель. В авто находилась 15-летняя пассажирка.
— Двигаясь по правой крайней полосе дороги, водитель ГАЗ был невнимателен и не убедился в безопасности маневра. Разворот на данном участке запрещен. Произошло ДТП, - прокомментировали полицейские.
Водитель легковушки и девочка получили ранения и были госпитализированы.
Управление ГИБДД по Челябинской области расследует дело.
Фото: УГИПДД по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU