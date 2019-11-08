Тушенка с сюрпризом: в колонию в Челябинской области прислали марихуану

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-08T15:03:58+03:00

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7 ноября в ИК-1, что расположена в Копейске Челябинской области, пришла посылка. Близкие одного из осужденных слали с воли сытный презент — 19 банок тушенки. Сотрудники колонии решили взвесить одну из банок — стандартная процедура, вместо того чтобы вскрывать всю посылку. Ведь открытой консерва быстро испортиться.

— Сотрудников насторожил вес некоторых банок — отличался от того, что указан производителем. Тогда все вскрыли и обнаружили внутри свертки с засушенной травой. Отправили содержимое на экспертизу и оказалось, что это марихуана, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Примечательно, что банки были закатаны как на заводе. Сотрудники предполагают, что злоумышленники купили оборудование для консервации. Об инциденте сообщили в полицию. Сейчас там решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU