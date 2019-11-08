В Челябинской области прокуратура намерена расследовать убийство собаки
В сентябре в частном секторе Коркино нашли труп собаки с дротиком в боку. Пса коркинцы знали: он жил у парня, снимавшего один из домов. Потом арендатор съехал, но пса с собой не взял.
Как сообщает «Уралпрессинформ», труп собаки обнаружил хозяин дома. Человеком он оказался неравнодушным, вызвал полицию, написал заявление.
Бумагу у коркинца приняли, но труп собаки на экспертизу не забрали. Помощи пришлось просить у челябинского зоозащитника Кирилла Волкова. Только после обращения общественника в полицию труп животного забрали на исследование.
Настойчивый коркинец вместе с зоозащитниками обратился в прокуратуру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Почему закон о защите животных на деле не работает?
Известный челябинский Карен Даллакян считает, что полицейским не хватает квалификации, чтобы реагировать должным образом на факты жестокого обращения с животными. Десятилетиями в поле зрения силовиков этой проблемы не было. Разъяснить силовикам важность принятого закона поможет, например, брошюра, составленная экспертами. В региональном ОНФ работают над вопросом.
ИСТОЧНИК KP.RU