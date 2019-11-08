2019-11-08T15:08:40+03:00
Общество

В Челябинской области прокуратура намерена расследовать убийство собаки

Труп животного с дротиком в боку нашли на улице в Коркино
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Коркино убили собаку. Но уголовное дело по факту жестокого обращения с животным до сих пор не возбуждено. Фото: Архив "КП".В Коркино убили собаку. Но уголовное дело по факту жестокого обращения с животным до сих пор не возбуждено. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В сентябре в частном секторе Коркино нашли труп собаки с дротиком в боку. Пса коркинцы знали: он жил у парня, снимавшего один из домов. Потом арендатор съехал, но пса с собой не взял.

Как сообщает «Уралпрессинформ», труп собаки обнаружил хозяин дома. Человеком он оказался неравнодушным, вызвал полицию, написал заявление.

Бумагу у коркинца приняли, но труп собаки на экспертизу не забрали. Помощи пришлось просить у челябинского зоозащитника Кирилла Волкова. Только после обращения общественника в полицию труп животного забрали на исследование.

Настойчивый коркинец вместе с зоозащитниками обратился в прокуратуру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Почему закон о защите животных на деле не работает?

Известный челябинский Карен Даллакян считает, что полицейским не хватает квалификации, чтобы реагировать должным образом на факты жестокого обращения с животными. Десятилетиями в поле зрения силовиков этой проблемы не было. Разъяснить силовикам важность принятого закона поможет, например, брошюра, составленная экспертами. В региональном ОНФ работают над вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области солдата с Кавказа отдали под суд за отказ мыть пол
В Челябинской области назначен главный дорожник
Южноуральские компании презентовали разработки на форуме в Омске
Южный Урал идет в Казахстан
Озвучен приговор наемному убийце, который застрелил бизнесмена возле кладбища в Челябинске
Жители Челябинска жалуются на неудобство в новых автобусах
Губернатор Алексей Текслер назначил министра социальных отношений области
В колонию в Челябинской области прислали марихуану
Транспортники рассказали, почему из Челябинска увезли новый трамвай
В Челябинске наградили военного, спасшего ребенка из пылающего автомобиля
Алексей Текслер поручил контрольно-счетной палате взять под особый контроль расход бюджетных средств
Газель протаранила Рено Логан под Челябинском
Аналитики рассказали, что челябинцы чаще всего покупают в интернет-магазинах
Журналисты составили топ-5 самых скандальных отставок южноуральских мэров
В Копейске школьники боятся ходить на уроки