В Челябинской области прокуратура намерена расследовать убийство собаки

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-08T15:08:40+03:00

В Коркино убили собаку. Но уголовное дело по факту жестокого обращения с животным до сих пор не возбуждено. Фото: Архив "КП".

Труп животного с дротиком в боку нашли на улице в Коркино

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В сентябре в частном секторе Коркино нашли труп собаки с дротиком в боку. Пса коркинцы знали: он жил у парня, снимавшего один из домов. Потом арендатор съехал, но пса с собой не взял.

Как сообщает «Уралпрессинформ», труп собаки обнаружил хозяин дома. Человеком он оказался неравнодушным, вызвал полицию, написал заявление.

Бумагу у коркинца приняли, но труп собаки на экспертизу не забрали. Помощи пришлось просить у челябинского зоозащитника Кирилла Волкова. Только после обращения общественника в полицию труп животного забрали на исследование.

Настойчивый коркинец вместе с зоозащитниками обратился в прокуратуру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Почему закон о защите животных на деле не работает?

Известный челябинский Карен Даллакян считает, что полицейским не хватает квалификации, чтобы реагировать должным образом на факты жестокого обращения с животными. Десятилетиями в поле зрения силовиков этой проблемы не было. Разъяснить силовикам важность принятого закона поможет, например, брошюра, составленная экспертами. В региональном ОНФ работают над вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU