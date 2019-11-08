В Челябинской области солдата с Кавказа отдали под суд за отказ мыть пол

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-08T17:03:12+03:00

Молодой человек заявил, что мужчинам не принято делать уборку

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Уроженец Северного Кавказа рядовой Алихаким Ц. проведет 20 суток на гауптвахте за отказ убираться в казарме. Такое решение принял магнитогорский гарнизонный военный суд.

— Алихаким Ц. заявил, что отказывается заступать в суточный наряд дневальным по роте, объяснив причину отказа тем, что у народов Северного Кавказа мужчинам не принято убираться, подметать и мыть полы дома, — рассказали в пресс-службе суда.

В тот день вместо него наряд вне очереди получил другой рядовой. А вот действия Алихакима Ц. оценили как уклонение от исполнения обязанностей военной службы, что является грубым дисциплинарным проступком.

Между тем, недавно на всю страну прогремел скандал с забайкальским стрелком, который убил 8 сослуживцев. Близкие считают, что его довели. Еще больше материалов по теме: «ЧП В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ЗАБАЙКАЛЬЯ: СОЛДАТ-СРОЧНИК ЗАСТРЕЛИЛ ВОСЬМЕРЫХ СОСЛУЖИВЦЕВ»

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ИСТОЧНИК KP.RU