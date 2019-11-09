Житель Челябинска, накопивший долгов на 90 тысяч, лишился иномарки

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-09T08:24:28+03:00

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Судебным приставам совместно с ГИБДД удалось поймать на дороге злостного должника. На имя мужчины заведено порядка 70 исполнительных производств на общую сумму 90 тыс. руб. — это штрафы за нарушение ПДД и налоги, которые он не спешил оплачивать.

Не действовали никакие меры: ни ограничение выезда за рубеж, ни арест автомобиля Opel Astra. Только новые штрафы продолжали поступать. Примечательно, что водительских прав у него не было вовсе. Во время одного из визитов на дом, должник прошел мимо приставов, поинтересовался с какой целью они пришли, представившись соседом. Но, когда Opel Astra должника остановили сотрудники Госавтоинспекции, из нее вышел тот самый «сосед».

— Из ПТС следовало, что машина принадлежит должнику, но водительские права, как оказалось, поддельные, были на совершенно постороннего человека. Мужчина уверял, что он им и является, но другие документы, удостоверяющие личность, показать отказался, — рассказала главный специалист-эксперт пресс-службы УФССП Ольга Шебанова. — По окончании арестных мероприятий мужчина потребовал дать ему акт ареста, на что судебный пристав резонно ответил, что документ он может передать только должнику. Мужчине пришлось признаться, что он и есть должник, который ездил по чужим правам.

Нарушителя доставили в полицию. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельных документов. Оплачивать долги мужчина так и не захотел. Если в течение 10 дней он не передумает, автомобиль продадут, а деньги направят в счет уплаты долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU