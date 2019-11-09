«Символ России»: Росгвардия в Челябинске запустила челлендж с автоматами
К 100-летию легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова в областном управлении Росгвардии придумали необычный челлендж. Военным и силовикам предлагают отыскать в архивах снимки из армейской жизни, слетать современное фото и выложить их с хештегом #ДляЗащитыСквозьВремя.
— Главное условие — на обоих снимках должен присутствовать один и тот же человек с автоматом Калашникова любой модификации, — рассказал пресс-секретарь управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.
Как пояснили в Росгвардии, автомат Калашникова — один из главных символов России, вот уже много лет помогает оберегать покой мирных граждан, а для военных остается верным соратником в бою, изобретением, признанным военным сообществом всего мира за простоту и надежность.
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ИСТОЧНИК KP.RU