2019-11-09T14:09:51+03:00
Общество

Полиция задержала хулигана, порезавшего колеса 80 авто на стоянке в Челябинской области

Мужчина рассказал, почему пошел на такой поступок
Ирина Фадюшина
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Мужчина уже был судим. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиМужчина уже был судим. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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В Еманжелинске задержали 21-летнего Андрея Нахтигаля. По версии следствия именно он порезал колеса более чем на 80 автомобилях на одной из стоянок города.

— Установлено, что у злоумышленника ранее произошел конфликт с водителем такси, которому он решил отомстить, проколов автомобильные колеса его транспортного средства. Затем молодой человек совершил аналогичные действия, повредив еще более восьмидесяти транспортных средств местных жителей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Нахтигалю грозит до пяти лет колонии. Сейчас его отпустили по подписку о невыезде.

— Задержанный свою вину признал в полном объеме, кроме того, выразил готовность полностью возместить ущерб, — добавили в полиции.

Напомним, инцидент произошел ровно две недели назад. В общей сложности порезано около 150 автомобильных шин. Сначала под подозрение попали работающая рядом незаконная стоянка, шиномонтаж и автомагазин.

— Пострадали десятки семей из восьми домов. Подростков на такой масштаб не хватило бы, пару тройку машин порезали — и на этом бы душу отвели, — сообщила жительница Еманжелинска Ольга Кукушкина. — Это не первый случай масштабного причинения ущерба мирным жителям. Так, два года назад подобный случай уже был в этом районе. После такой пугалки любой собственник авто побежит ставить машину на автостоянку.

Тогда о произошедшем даже доложили главе региона Алексею Текслеру, который находился в отпуске. Глава регион поручил местным чиновникам следить за развитием ситуации и оказывать следствию необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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