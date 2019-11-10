В Челябинской области ребенку стало плохо от подушечки с табаком

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-10T16:51:36+03:00

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Подростки пробуют сигареты и другую гадость. Но детский организм не выдерживает отравления никотином.

— Родители, будьте внимательны! В магазинах продают детям никотиновые подушечки — снюс. Дети покупают и пробуют, хотя продажа несовершеннолетним запрещена. Результат — потеря аппетита, бледное лицо, тошнота, рвота, обморок! Подростку на территории копейской школы №1 стало плохо после употребления этой отравы, и его вырвало. Поговорите со своими детьми, — написал в группе «Черный список | Копейск» житель Челябинской области.

В комментариях подписчики паблика пишут, что некоторые пытаются бросить курить при помощи этих подушечек. Однако, это недейственный и опасный метод, так как снюс содержит никотин.

— Если вам стали известны факты продажи табачных изделий несовершеннолетним, обращайтесь в полицию, — говорят в ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU