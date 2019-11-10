2019-11-10T16:51:36+03:00
Общество

В Челябинской области ребенку стало плохо от подушечки с табаком

Пользователи соцсети утверждают, что отраву продают детям в магазинах
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Подростку стало плохо на территории школы. Фото: Черный список | КопейскПодростку стало плохо на территории школы. Фото: Черный список | Копейск
Изменить размер текста:

Подростки пробуют сигареты и другую гадость. Но детский организм не выдерживает отравления никотином.

— Родители, будьте внимательны! В магазинах продают детям никотиновые подушечки — снюс. Дети покупают и пробуют, хотя продажа несовершеннолетним запрещена. Результат — потеря аппетита, бледное лицо, тошнота, рвота, обморок! Подростку на территории копейской школы №1 стало плохо после употребления этой отравы, и его вырвало. Поговорите со своими детьми, — написал в группе «Черный список | Копейск» житель Челябинской области.

В комментариях подписчики паблика пишут, что некоторые пытаются бросить курить при помощи этих подушечек. Однако, это недейственный и опасный метод, так как снюс содержит никотин.

— Если вам стали известны факты продажи табачных изделий несовершеннолетним, обращайтесь в полицию, — говорят в ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Расскажите о нем нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинска утверждают, что в подъезды подбрасывают тараканов
Житель Челябинска напугал посетителей ТРК, размахивая разбитой бутылкой
Житель Миассе отсудил 50 тысяч рублей за фингал под глазом, который испортил ему праздник
В Магнитогорске ветер и снегопад повалили деревья на автомобили
Челябинск попал в ТОП-10 российских городов, где чаще других покупают иномарки
Самолет из Челябинска вместо Сочи приземлился в Самаре
Дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада в Магнитогорске
Песок против снега: челябинские дорожники разобрались с последствиями снегопада на трассе М-5
ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис
В Челябинске после 10 ноября сохранится плюсовая температура
«Больше не можем терпеть унизительно низкую зарплату!»: сотрудники скорой помощи Магнитогорска написали письмо президенту
Челябинскую область очищают от снега 100 машин
«Сын пошел в школу в коротких штанах»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца