Жители Челябинска утверждают, что в подъезды подбрасывают тараканов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-10T18:03:02+03:00

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Сразу в нескольких группах «ВКонтакте» появилось фото полиэтиленового пакета, в котором кишат домашние тараканы. Авторы поста утверждают, что челябинцы обнаружили эту находку у себя в подъезде.

Пользователи соцсети предполагают, что это подбросили горе-бизнесмены, которые занимаются уничтожением насекомых.

— А ведь и правда… Лет 15 тараканов вообще не видела в квартире, а тут смотрю: бежит по полу. Обалдела. И соседи тоже жаловались. Сейчас вспомнила:у подъезда в это время висело объявление с предложением обработки от насекомых, — комментирует жительница Челябинска Наталья Вафина.

Впрочем, найти первоисточник информации не удалось. Все группы ссылаются друг на друга. Поэтому тараканы в пакете вполне могут оказаться такой же выдумкой, как и клещи, которых каждую весну якобы сбрасывают в ящиках с вертолетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU