Школьник из Челябинска придумал, как одеть витязя и выиграл конкурс

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-11T10:50:36+03:00

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10 ноября в Челябинске подвели итоги конкурса для детей от Российского военно-исторического общества . Победил девятиклассник из школы № 137 Герман Витязь. Он разработал игру «Одень витязя» и учебник «Русская военная одежда». Учебное пособие посвящено русским воинам и их униформе на целый ряд эпох Российского государства, от средневековья до победного 1945 года.

Как победителю конкурса, Герману выдали деньги на проект. Об этом пишет портал «Полит74». Суть игры «Одень витязя» продемонстрировали в парке «Россия — моя история». Гостям раздали ножницы и отпечатанные на бумаге варианты экипировки древних ратников. Суть простая: вырезаешь костюм и примеряешь его к фигурке бойца.

За бесхитростной игрой кроется образовательная миссия: не просто одеваешь солдатиков, но и изучаешь историю.

Как победителю конкурса, Герману выдали деньги на проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU