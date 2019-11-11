2019-11-11T15:25:46+03:00
Общество

В Челябинске не осталось номинантов на «уральского Оскара»

Премию получили свыше 100 человек, но в новом списке лауреатов нет по настоящему громких имен
Андрей АБРАМОВ
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Премии Олега Митяева уже 15 лет.Премии Олега Митяева уже 15 лет.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Уже несколько лет Олег Митяев вручает в Челябинске премию «Светлое прошлое». Ее еще окрестили «нашим Оскаром». В разные годы ее получали деятели искусств, спортсмены, политики и военные родом с Южного Урала, которые стали известны на всю Россию. Журналист издания Lentachel.ru Сергей Белковский задался вопросом: «Светлое прошлое» подходит к концу?

— Все меньше среди лауреатов имен, про которые всем известны, их знают не только на Южном Урале, но и в стране. Читая список новых лауреатов премии, понимаешь, что в нем таких почти нет. Уверен, в нем интересные и достойные люди, достигшие в своем деле заметных высот. Но о них мало кто знает «в народе», а премия-то позиционирует себя, как народная. То есть ее лауреатами должны быть люди широко известные, — пишет Белковский.

Церемония традиционно проходит в январе на сцене драмтеатра. В следующем году на награждение пригласили промышленника Олега Бочкарева, ученого Вадима Бражкина, военного Сергея Бунина, архитектора Владислава Кирпичева, хирурга Юрия Патютко, балетмейстера Александра Мунтагирова.

— Наверное, более широкую известность имеют хоккеист Евгений Давыдов и актер Артем Каминский, а также поэт Валентин Сорокин. Конечно, после церемонии об этих людях земляки станут знать намного больше и тем самым эти люди станут для них интереснее. Но, согласитесь, что было бы интересней, если бы среди десятка имен лауреатов встречалось два-три имени, кого представлять никому не надо, — резюмирует Белковский.

В прошлые года лауреатами премии становились шахматист Анатолий Карпов, актеры Александр Паль и Александр Пороховщиков, конькобежка Лидия Скобликова и певец Александр Градский. Всего за 15 лет существования проекта в списке награжденных южноуральцев 131 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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