В Челябинской области поставят отдельные мусорные баки для бутылок и пластика
Мусорная реформа в Челябинске принимает новый оборот. С 1 января 2020 по области должны появиться контейнеры для раздельного сбора отходов. Пилотными городами станут Копейск и Южноуральск. Красным обозначат баки, куда предложат выбрасывать пластик и стекло. Бытовые отходы можно будет сбросить в зеленые контейнеры. Об этом пишет сайт Mediazavod.ru.
Интересно, что в городе- спутнике Челябинска Копейске уже во всю стали появляться красные баки. В Южноуральске под раздельный сбор приспособили уже половину площадок. Кстати, в Европе ставят дополнительной контейнеры для бумаги и отдельно для пластика и стекла. Но в Челябинской области решили не усложнять схему и затем на мусорном полигоне сортировать красные баки.
Оператор «ЦКС», который занимается вывозом мусора на Южном Урале, сообщил, что в Южноуральске изменится режим вывоза мусора из-за новой схемы. К каждому из контейнеров будет приезжать своя машина. Из-за этого может подкорректироваться тариф за вывоз.
Кстати, в законодательстве не прописан штраф, если выбросить бытовые отходы в контейнер для переработки. Вся надежда на сознательность граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU