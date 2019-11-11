2019-11-11T15:39:44+03:00
Общество

В Челябинской области поставят отдельные мусорные баки для бутылок и пластика

Пока нововведение протестируют в двух городах
Андрей АБРАМОВ
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Контейнеры для раздельного сбора помечены красным цветом. Фото: министерство экологии Челябинской областиКонтейнеры для раздельного сбора помечены красным цветом. Фото: министерство экологии Челябинской области
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Мусорная реформа в Челябинске принимает новый оборот. С 1 января 2020 по области должны появиться контейнеры для раздельного сбора отходов. Пилотными городами станут Копейск и Южноуральск. Красным обозначат баки, куда предложат выбрасывать пластик и стекло. Бытовые отходы можно будет сбросить в зеленые контейнеры. Об этом пишет сайт Mediazavod.ru.

Интересно, что в городе- спутнике Челябинска Копейске уже во всю стали появляться красные баки. В Южноуральске под раздельный сбор приспособили уже половину площадок. Кстати, в Европе ставят дополнительной контейнеры для бумаги и отдельно для пластика и стекла. Но в Челябинской области решили не усложнять схему и затем на мусорном полигоне сортировать красные баки.

Оператор «ЦКС», который занимается вывозом мусора на Южном Урале, сообщил, что в Южноуральске изменится режим вывоза мусора из-за новой схемы. К каждому из контейнеров будет приезжать своя машина. Из-за этого может подкорректироваться тариф за вывоз.

Кстати, в законодательстве не прописан штраф, если выбросить бытовые отходы в контейнер для переработки. Вся надежда на сознательность граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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