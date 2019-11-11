2019-11-11T16:16:26+03:00
Общество

Место для нового автовокзала в Челябинске выберут вместе с горожанами

На портале Активный горожанин 74 продолжают собирать мнения о местоположении транспортного узла
Ольга АНТОНОВА
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Автовокзал во дворец спорта перенесли в 2012 году. С тех пор в центре города грязь и вонь.Автовокзал во дворец спорта перенесли в 2012 году. С тех пор в центре города грязь и вонь.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Быть или не быть автовокзалу во Дворце спорта «Юность» решают челябинцы. До 15 ноября на портале «Активный житель 74» собирают мнения. Текущая картина:

1747 человек (72,28%) — против;

608 человек (25,16%) — за;

62 человека (2.57%) считают, что вопрос должны решить специалисты.

Автовокзал в «Юность» из ТК «Синегорье» перенесли семь лет назад. Странное соседство власти объяснили тем, что у торгового комплекса территория нужна для устройства разворотного кольца троллейбусов.

Если разум победит, и большинство горожан решат, что автовокзалу во дворце спорта не место, куда переместится транспортный узел?

— Давайте решать вопросы по мере их поступления, — сказала градоначальница Наталья Котова. — Будет решение о переносе, будем говорить и об этом, будем советоваться с жителями. Несколько площадок имеется. Например, на выезде в Екатеринбург. Есть на Троицком тракте. Многим нравилось прошлое место — у железнодорожного вокзала, в «Синегорье». Будем решать опять все вместе. Если уж спрашиваем про перенос автовокзала из дворца спорта, то и спросим челябинцев, где бы они хотели его видеть.

Чтобы проголосовать, вы должны быть зарегистрированы на портале gosuslugi.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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