Место для нового автовокзала в Челябинске выберут вместе с горожанами
Быть или не быть автовокзалу во Дворце спорта «Юность» решают челябинцы. До 15 ноября на портале «Активный житель 74» собирают мнения. Текущая картина:
— 1747 человек (72,28%) — против;
— 608 человек (25,16%) — за;
— 62 человека (2.57%) считают, что вопрос должны решить специалисты.
Автовокзал в «Юность» из ТК «Синегорье» перенесли семь лет назад. Странное соседство власти объяснили тем, что у торгового комплекса территория нужна для устройства разворотного кольца троллейбусов.
Если разум победит, и большинство горожан решат, что автовокзалу во дворце спорта не место, куда переместится транспортный узел?
— Давайте решать вопросы по мере их поступления, — сказала градоначальница Наталья Котова. — Будет решение о переносе, будем говорить и об этом, будем советоваться с жителями. Несколько площадок имеется. Например, на выезде в Екатеринбург. Есть на Троицком тракте. Многим нравилось прошлое место — у железнодорожного вокзала, в «Синегорье». Будем решать опять все вместе. Если уж спрашиваем про перенос автовокзала из дворца спорта, то и спросим челябинцев, где бы они хотели его видеть.
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ИСТОЧНИК KP.RU