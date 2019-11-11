Задержана банда, которая продавала в Челябинске поддельные пятитысячные купюры

СЕГОДНЯ 18:13 2019-11-11T18:14:18+03:00

К нам их привезли с Северного Кавказа

Изменить размер текста: A A

В Челябинске пойдут под суд участники банды, которая пыталась продать фальшивые купюры. Известно, что подделки они закупили в Дагестане и привезли их на Урал. Здесь они начали искать покупателей — расплачиваться лже-банкнотами сами не рискнули.

Задержали их оперативники в момент сделки: нашелся человек, готовый приобрести фальшивки. Судя по всему, это был сотрудник в штатском, потому что в сообщении прокуратуры об уголовном деле фигурируют лишь продавцы.

— У них изъято 192 пятитысячные купюры (960 000 руб. — прим.ред.). Экспертиза показала — все они фальшивые. Уголовное дело направлено в Калининский райсуд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По статье участникам банды грозит до 15 лет колонии.

Что должно быть на настоящей купюре

Водяной знак — изображение, которое можно увидеть, посмотрев купюру на просвет;

защитная нить — сплошная или «ныряющая» (видна как пунктир);

на ощупь надпись в верхнем углу банкноты «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и номер купюры должны быть слегка рельефными;

на купюрах (выпущенных после 2004 года) достоинством в 50, 100, 500 и 1000 руб. есть радужные полоски, которые меняют цвет, если посмотреть под углом;

серия банкноты состоит из двух букв, номер — из семи цифр;

на банкнотах (выпущенных после 2004 года) достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей есть микроперфорация (дырочки в виде номинала купюры).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU