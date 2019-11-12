«Такой можно детей пугать!»: жители Челябинской области выстроились в очередь за страшной Машей

СЕГОДНЯ 05:31 2019-11-12T07:20:08+03:00

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В группе «Отдам Бесплатно Миасс» семья Сиротиных выложила фото игрушки своего ребенка, ставшей ему ненужной. Мягкая кукла с резиновой головой — героиня мультфильма «Мама и медведь» — испугала народ своим безумным выражением лица. Ее даже сравнили с героиней ужастика — по-настоящему страшной куклой Аннабель.

— Такой только детей пугать! У нее ведь даже рук с ногами нет. Где вы ее взяли? Никто в здравом уме такую и бесплатно не заберет! — писали люди в комментариях.

Однако, на следующее утро игрушку забрали. А по словам авторов поста, в личные сообщения им написали сразу несколько человек — в общем, целая очередь выстроилась за куклой Машей.

Впрочем, чего только не отдают люди на специальных интернет-площадках! Порою удивляешься, но разбирают даже начатые банки консервов. Читайте подробнее в материале: «Челябинск даром: как бесплатно поесть, одеться и подстричься».

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ИСТОЧНИК KP.RU