«Такой можно детей пугать!»: жители Челябинской области выстроились в очередь за страшной Машей
В группе «Отдам Бесплатно Миасс» семья Сиротиных выложила фото игрушки своего ребенка, ставшей ему ненужной. Мягкая кукла с резиновой головой — героиня мультфильма «Мама и медведь» — испугала народ своим безумным выражением лица. Ее даже сравнили с героиней ужастика — по-настоящему страшной куклой Аннабель.
— Такой только детей пугать! У нее ведь даже рук с ногами нет. Где вы ее взяли? Никто в здравом уме такую и бесплатно не заберет! — писали люди в комментариях.
Однако, на следующее утро игрушку забрали. А по словам авторов поста, в личные сообщения им написали сразу несколько человек — в общем, целая очередь выстроилась за куклой Машей.
Впрочем, чего только не отдают люди на специальных интернет-площадках! Порою удивляешься, но разбирают даже начатые банки консервов. Читайте подробнее в материале: «Челябинск даром: как бесплатно поесть, одеться и подстричься».
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ИСТОЧНИК KP.RU