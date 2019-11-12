Жители Челябинска смеются над «тайным» светофором на перекрестке Цеховой и Доватора
Снимки забавного светофора выложили в социальных сетях. Трехглазый находится на перекрестке улиц Цеховой и Доватора. На фото видно, что прямо перед светофором стоит мощный столб, из-за которого пешеходам совсем не видно сигналов.
— В Челябинске какая-то проблема со столбами и светофорами? — иронически замечает автор фотоподборки.
Светофор прячется за столбом. Фото: сообщество "Регион-74".
Возмущение автора снимков поддержали читатели паблика «Регион-74»: неровен час пострадает какой-нибудь пешеход.
— Не паникуйте! — успокаивают эксперты. — Светофор потом перевесят на новый столб. Просто этим занимаются другие люди. И они не стоят над душой у тех, кто поставил столб.
Официальный комментарий специалистов КП-Челябинск опубликует позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU