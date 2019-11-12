2019-11-12T06:57:26+03:00
Общество

Жители Челябинска смеются над «тайным» светофором на перекрестке Цеховой и Доватора

Его сложно заметить за установленным недавно столбом
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Сигналов почти не видно. Фото: сообщество "Регион-74".Сигналов почти не видно. Фото: сообщество "Регион-74".
Изменить размер текста:

Снимки забавного светофора выложили в социальных сетях. Трехглазый находится на перекрестке улиц Цеховой и Доватора. На фото видно, что прямо перед светофором стоит мощный столб, из-за которого пешеходам совсем не видно сигналов.

— В Челябинске какая-то проблема со столбами и светофорами? — иронически замечает автор фотоподборки.

Светофор прячется за столбом. Фото: сообщество "Регион-74".

Светофор прячется за столбом. Фото: сообщество "Регион-74".

Возмущение автора снимков поддержали читатели паблика «Регион-74»: неровен час пострадает какой-нибудь пешеход.

— Не паникуйте! — успокаивают эксперты. — Светофор потом перевесят на новый столб. Просто этим занимаются другие люди. И они не стоят над душой у тех, кто поставил столб.

Официальный комментарий специалистов КП-Челябинск опубликует позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете о других проблемных местах на дорогах?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мерседес» снес 20 машин на перекрестке и загорелся в Челябинской области
Уродливые трубы в парке Плодушка в Челябинске предложили превратить в питона
Родившая в Турции жительница Челябинска и ее малыш выписались из больницы
Гомер Симпсон борется с автохамами в Челябинске
В столовой новой школы в Зауралье рухнул потолок
«Такой можно детей пугать!»: жители Челябинской области выстроились в очередь за страшной Машей
Дело о насилии в интернате под Челябинском начнут разбирать в суде
Следственный комитет подключился к инциденту в больнице Миасса, где пациентку умыли грязной тряпкой
Чиновник из Челябинской области второй раз защитил в суде честное имя
Задержана банда, которая продавала в Челябинске поддельные пятитысячные купюры
В детсаду, который жительница Челябинска обвинила в поборах, назвали родительницу конфликтной
В зауральской школе, где сварили «щупальце инопланетянина», детям дали суп с червяком
В аэропорту Челябинска установили памятник изобретателю атомной бомбы
Место для нового автовокзала в Челябинске выберут вместе с горожанами
В Челябинской области поставят отдельные мусорные баки для бутылок и пластика
Алексей Текслер вручил награду родителям погибшего Димы Новоселова
В Челябинске не осталось номинантов на «уральского Оскара»
В Магнитогорске врачам скорой помощи поднимут «ночную надбавку»
ВТБ предоставляет скидку в 15% на брокерскую комиссию
Алексей Текслер поздравил родную школу № 71 с юбилеем