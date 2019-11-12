«Мерседес» снес 20 машин на перекрестке и загорелся в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-12T07:38:49+03:00

Машина сгорела, а водитель выбрался из нее и пытался сбежать. Фото: сообщество "ДТП Челябинск".

Водитель пытался убежать с места аварии, но его поймали

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Двадцать автолюбителей пострадали за считанные минуты по вине пьяного автохама. В Копейске водитель «Мерседеса» разнес парковку на одном из перекрестков.

По словам очевидцев, машина летела на большой скорости. Она проехалась по парковке, задев 20 машин. Это водителя не впечатлило и он продолжил полет по вечернему городу. Правда, на следующем перекрестке, где сходятся проспекты Коммунистический и Ильича, водителя «Мерседеса» остановил бордюр. От удара машина загорелась. Ее тушили пожарные.

"Мерседес" тужили пожарные. Фото: сообщество "ДТП Челябинск".

По словам очевидцев, сидевший за рулем «Мерседеса» был пьян.

— Мужчина пытался сбежать с места ДТП, но его догнали простые жители города и передали полицейским. Точную картину аварии сейчас устанавливает ГИБДД, — рассказали в полиции города.

По данным КП-Челябинске, во время пьяного рандеву никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU