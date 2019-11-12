Престижный дом на Северо-Западе Челябинска может рухнуть из-за строящейся неподалеку высотки

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-12T08:15:46+03:00

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Дом № 100 на улице Братьев Кашириных оказался в эпицентре уплотнительной застройки. Год назад рядом с ним возвели новостройку с красивым названием «Сокол», а теперь вырыли котлован под очередную высотку с другой стороны. По стене сотого дома уже бегут трещины. Жильцы боятся, что еще одно уплотнение их дом не переживет.

— После строительства «Сокола» на стене нашего дома появились трещины. Там, где расходятся кирпичи, уже установлены маячки. Еще одна новостройка может разрушить дом, — уверены жильцы дома.

На трещинах, что пошли после первого уплотнения, уже поставлены маячки. Фото: читатель КП-Челябинск.

Также людям не нравится, что новостройки лишают их солнца, и парковочных мест. Новый дом (высотой в 25 этажей!) собираются строить на месте бывшей автостоянки.

Жильцы сотого дома уже отвезли обращение к главе Челябинска Наталье Котовой и к гендиректору застройщика.

Дом на Кашириных, 100, до сих пор считался престижным. Квадратный метр в нем стоит дорого. Фото: читатель КП-Челябинск.

— Наталья Котова проводит глубокую проверку того, как эта земля выделялась год назад. Там все не так однозначно, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь городской администрации Владимр Сафонов.

Сейчас в мэрии поднимают бумаги, на основании которых было выдано разрешение на строительство нового дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU