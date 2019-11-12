Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Челябинской области
Настоящий снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в понедельник, 11 ноября, на улице Разина в Катав-Ивановске. Рисковать жизнь жильцы соседних домов не стали и тут же вызвали наряд Росгвардии. Специалистам-взрывотехникам пришлось ехать на место из Златоуста.
— Все обошлось. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН с собакой обследовали предмет. Оказалось, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Он был без взрывателя и без взрывчатых веществ, а значит, не мог взорваться и реальной угрозы не представлял, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Как снаряд появился на улице города, предположили местные старожилы. После окончания Великой Отечественной войны на литейный завод Катав-Ивановска свозили металлические оболочки снарядов для переплавки. Одна из них, видимо, и затерялась где-то в окрестностях.
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ИСТОЧНИК KP.RU