Мэром Челябинска хотят стать безработные и пенсионеры

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-12T09:49:10+03:00

В Челябинске стартовал конкурс по отбору кандидатов на пост главы города Челябинска. Фото: Инна КУМЕЙКО

Корреспондент «Комсомолки» наблюдает за заседанием конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города

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Во вторник, 12 ноября, в Челябинской городской Думе специальная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы города.

В списке — 15 соискателей, каждому на выступление отводится 20 минут.

К концу дня комиссия определится минимум с двумя кандидатурами, которые будут представлены для утверждения депутатам горДумы.

В списке — инженер и активист движения «Гражданский патруль» Александр Агарков, юрист Максим Бакулин, безработный и активист НОДа Сергей Ворончихин, безработный Сергей Губанов, директор дома-интерната из Красноармейского района Виталий Евгеньев, безработная Ирина Зезюкова, студент факультета журналистики Денис Ибрагимов, врип главы города Наталья Котова, глава Металлургического района Сергей Кочетков, активист-пенсионер Игорь Медведев, предприниматель Василий Московец, пенсионер Георгий Невский, юрист Александр Нечепорук, предприниматель Алексей Фомин, коммерсант Ярослав Щербаков.

За несколько дней до заседания председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Анатолий Векшин, на своей странице в социальной сети Фейсбук объявил сбор интересных вопросов, которые он обязательно задаст кандидатам.

— На 9.40 утра мне поступило 200 сообщений: 30 вопросов, прочее — критика и предложения. Обещаю озвучить самое яркое кандидатам. Мы будем тестировать их на знание федерального законодательства. Ждем креативных, ярких предложений по развитию Челябинска, — сказал Векшин до начала заседания.

Одному из участников мероприятия, лейтенанту запаса, юристу Максиму Бакулину, Векшин задал вопрос о том, как бы он исправил имидж Челябинска, зачастую негативный, в масштабах большой страны.

— Горожане не доверяют власти, потому что она не исполняет данных обещаний. Посмотрите: метро не достроено, планы по проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС сорваны. Я найду инвесторов на достройку метро и возведу замороженный Конгресс-холл на реке, — не растерялся кандидат в мэры.

Участвует в конкурсе и глава Металлургического района Сергей Кочетков. Он считает, городу нужна экологическая полиция для контроля качества техосмотра автомобилей.

— Экология — с одной стороны, набившая оскомину тема, с другой — одна из важных для города. Предприятия-загрязнители сейчас жестко контролируются. Но если мы проедем по городу, увидим огромное количество старых дымящих автомобилей. В масштабах миллионного города это огромные объемы вредных выбросов. Нужен контроль техосмотра автомобилей, — считает Кочетков.

По его мнению, город нуждается в новой стратегии строительства. К сожалению, в последнее время разрастался вширь, и окраины не обеспечены инфраструктурой. А в центре много ветхо-аварийного жилья. Если мы привлечем инвесторов на снос и строительство современного жилья на месте снесенного, обязательно будут модернизированы и сети.

Заседание продолжается.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU