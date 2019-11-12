Мужчину, который чуть было не разбил голову сына-младенца, оштрафовали в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-12T10:50:15+03:00

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Само ЧП случилось в августе этого года на железнодорожном вокзале в Челябинске. Горожане заметили, как мужчина агрессивно качает коляску с младенцем. Ему сделали замечание, однако это разозлило отца еще больше. Тогда неравнодушные обратились в полицию.

Увидев людей в погонах, мужчина просто закипел. В сердцах он бросил мобильник в коляску с мальчиком. Аппарат развалился на части, а металлические фрагменты попали в висок малышу.

— После этого сотрудники полиции вызвали малышу скорую помощь, а мужчину доставили в дежурную часть. При этом нарушитель громко выражался в адрес полицейских нецензурной бранью. В скором времени в Челябинск приехала бабушка мальчика, вместе с ребенком ее отправили в больницу, чтобы убедиться, что у малыша нет сотрясения мозга. Вслед за бабушкой в Челябинск из Карталов приехала и мама малыша, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Советский мировой суде признал 37-летнего жителя Карталов виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU