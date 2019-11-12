В Челябинской области сохраняется эпизоотическое благополучие в птицеводческих хозяйствах

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-12T11:22:07+03:00

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В связи с выявлением генетического материала вируса гриппа птиц в пробах от отстрелянной дикой птицы на территории Увельского района, управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области проводятся профилактические мероприятия в личных подсобных хозяйствах граждан и на территории птицеводческих хозяйств с целью предупредить проникновение заболевания на культурное поголовье птицы. На сегодняшний день клинически больной домашней птицы на территории области не выявлено. Кроме того, в регионе завершилась миграция перелетной птицы.

По словам начальника управления ветеринарии областного минсельхоза Сергея Тузова, неблагополучные пробы были выявлены в ходе регулярно проводимых мониторинговых исследований дикой птицы. Сообщения о выявлении 1 ноября генетического материала вируса гриппа птиц от дикой птицы, отстрелянной в Увельском районе на болоте, вблизи заброшенной д. Михайловка, были направлены в управление Россельхознадзора по Челябинской области, начальникам областных государственных ветеринарных учреждений ветеринарии, руководителям птицеводческих предприятий, главам муниципальных образований. Было проведено внеочередное заседание рабочей группы по противодействию распространения вируса, утвержден план первоочередных профилактических мероприятий и график доставки проб учреждениями ветеринарии в районные ветеринарные лаборатории для проведения исследований на грипп птиц.

В настоящее время на всех птицеводческих предприятиях области усилен контроль за профилактикой инфекционных заболеваний. С целью исключения факта циркуляции вируса гриппа птиц на территории области проводятся мониторинговые исследования проб сыворотки крови, проб мясной продукции, материалов от домашней, синантропной и дикой птицы в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» и ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория». На проведение мониторинга гриппа птиц выделены средства областного бюджета в объеме 3,3 млн рублей. Всего с начала года проведены исследования на грипп более 15 тысяч проб биологического материала. В населенных пунктах Увельского района проводятся обходы личных подсобных хозяйств граждан, до настоящего времени клинически больной домашней птицы не выявлено.

Территория региона на данный момент является благополучной с эпизоотической точки зрения. Перемещение птицеводческой продукции, то есть торговля, по территории Российской Федерации проводится без ограничений.

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