2019-11-12T12:14:01+03:00
Общество

Дуремар из Челябинска договорился о продаже пиявок и сам отдал покупателю 45 тысяч рублей

Как хитрые клиенты развели мужчину на деньги
Лидия ПЕСКОВА
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Приставы решились на хитрый ход, чтобы выбить долг у наглого автовладельца.Приставы решились на хитрый ход, чтобы выбить долг у наглого автовладельца.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мать 28-летнего безработного из Челябинска долго скрывала сына от судебных приставов. Молодой человек стал виновником ДТП и должен выплатить пострадавшим 45,7 тысяч рублей.

Разыскать молодого мужчину не получалось. Приставы уже нажали на все имеющиеся у них рычаги: запретили продажу автомобиля, ограничили выезд в другие страны. Все безрезультатно. И тут пришла информация, что должник купил новую «Ладу Приору». Машину быстро нашли. На заднем стекле красовалась реклама пиявок с контактами дуремара.

— Судебный пристав представился покупателем червей и назначил мужчине встречу. Там автомобиль и арестовали. Нарушитель пытался спасти машину, заблокировав ее, но в результате подчинился приставам. Он попросил не отправлять автомобиль на ответственное хранение и через час принес чек о полной оплате своего долга, — сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Деньги уже направлены взыскателю, машина возвращена владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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