Челябинская область обошла другие регионы в знании английского языка

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-12T12:11:04+03:00

Южноуральцы справились с тестом на знание лексики и грамматики лучше остальных. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Крупнейшая сеть школ английского языка EF Education First составила мировой рейтинг владения английским. В исследовании поучаствовали 2,3 млн респондентов из 100 стран. Среди российских городов лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. А среди регионов — Челябинская область. За ней идут Тульская, Московская и Нижегородская области.

Участники исследования проходили тест на знание лексики и грамматики. Южноуральцы справились с ним лучше остальных. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».

— Анализ показал, что в Челябинской области прошла череда образовательных акций, поднявших интерес к изучению иностранных языков. Также в регионе выделены дополнительные средства из бюджета на развитие языковых площадок и сообществ для изучения английского. Видимо, это и позволило Южному Уралу обогнать другие регионы, — говорит директор EF English First Russia Ирина Эддайра.

В региональном минобрнауки тоже отмечают, что уровень знаний английского среди учеников и студентов вырос. Впервые за три года в области появились стобалльники по этому предмету.

Кстати, в российских школах ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU