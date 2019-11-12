Хипстеров из Челябинска приглашают поучаствовать в новогоднем фотоконкурсе

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-12T14:16:13+03:00

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Челябинская областная библиотека для молодежи проводит фотоконкурс для бородачей. Сотрудники предлагают бородатым парням сфотографироваться в новогоднем костюме и побороться за звание «Первый БородоМороZZZ России». Затем в библиотеке организуют фотовыставку из самых креативных снимков.

— Этим конкурсом мы хотим привлечь молодых читателей к нам. Ну и просто создать новогоднее настроение перед праздниками. Знаем, что сейчас модно отращивать бороды, вот и предложили сделать фотографию, которая могла бы и поучаствовать в конкурсе, и стать украшением нашей библиотеки перед Новым годом. Приглашаем поучаствовать людей с юмором, готовых покреативить, представать в неожиданном образе и показаться в нем общественности, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск заведующая медийно-информационным отделом библиотеки Татьяна Потапова.

Чтобы стать участником, нужно сделать фото в новогоднем костюме и выложить его в конкурсный альбом. Фотокарточки принимают до 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU