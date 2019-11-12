В Челябинске второй кандидат снялся с конкурса на пост главы

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-12T15:08:32+03:00

О самоотводе в день собеседования заявил пенсионер МВД

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Во вторник, 12 ноября, в стенах Челябинской городской Думы прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Из 15 соискателей двое объявили о самоотводе.

Вслед за 23-летним студентом Денисом Ибрагимовым, который передумал соревноваться за пост главы Челябинска, с конкурса снялся пенсионер МВД, общественный защитник Георгий Невский. В кулуарах он заявлял требования о возврате прямых выборов мэра города.

Напомним, среди кандидатов были три безработных, студент, чиновники, пенсионеры, общественники, сотрудники частных организаций. Члены конкурсной комиссии экзаменовали соискателей на знание законов, расспрашивали о взглядах по будущему Челябинска. Всем кандидатам были обеспечены равные условия для выступлений. Увы, юридически подкованными оказались не все.

По итогам собеседований члены комиссии определятся минимум с двумя кандидатами, фамилии которых представят депутатам Челябинской городской Думы для утверждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU