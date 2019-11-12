В Челябинске суд наказал обидчика маленького ребенка

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-12T15:50:00+03:00

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В августе нынешнего года в здании железнодорожного вокзала внимание людей привлек мужчина, сильно раскачивающий детскую коляску. Лежащий внутри грудной младенец заливался громким плачем. Раздраженный мужчина раскачивал коляску все сильнее, огрызаясь на замечания прохожих.

Люди обратились к сотрудникам патрульно-постовой службы: как бы с ребенком не случилось беды. Спустя несколько минут полицейские прекратили яростную «колыбельную», попросив мужчину успокоиться. Установив его личность, они связались по телефону с мамой и бабушкой ребенка.

Услышав разговор полицейских с родительницей, мужчина швырнул телефон в коляску. Аппарат развалился на части рядом с головой малыша. Металлические фрагменты ударили мальчика в висок.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, полицейские немедленно вызвали ребенку скорую помощь, а мужчину доставили в дежурную часть. Вскоре на вокзал примчались мама и бабушка малыша. Вместе они поехали в больницу: важно было убедиться, что мальчик не травмирован.

Агрессивный взрослый прошел медицинское освидетельствование. Он признан вменяемым и оштрафован судом за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU