В Челябинске стали известны победители конкурса на пост главы города

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-12T16:16:09+03:00

Теперь слово за депутатами гордумы: они назовут фамилию мэра миллионника

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Во вторник, 12 ноября, в стенах Челябинской городской Думы конкурсная комиссия беседовала с кандидатами на должность главы города. В течение 20 минут каждого из решивших заявить о себе на посту мэра экзаменовали на знание федерального законодательства, бюджетной политики. Интересовал членов комиссии личный взгляд кандидата на будущее родного города. Креативные идеи приветствовались.

Из пятнадцати соискателей до финала дошли тринадцать: два кандидата заявили о самоотводе на собеседовании.

По результатам заседания, в финал процедуры вышли временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова, глава администрации Металлургического района Сергей Кочетков, генеральный директор НКО «Ассоциация «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта» Евгений Медведев.

Фамилии кандидатов представят для рассмотрения и утверждения депутатам Челябинской городской Думы. Окончательное решение - за ними. Заседание назначено на 19 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU