2019-11-12T16:16:09+03:00
Общество

В Челябинске стали известны победители конкурса на пост главы города

Теперь слово за депутатами гордумы: они назовут фамилию мэра миллионника
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинске стали известны фамилии победителей конкурса на пост главы города.В Челябинске стали известны фамилии победителей конкурса на пост главы города.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 ноября, в стенах Челябинской городской Думы конкурсная комиссия беседовала с кандидатами на должность главы города. В течение 20 минут каждого из решивших заявить о себе на посту мэра экзаменовали на знание федерального законодательства, бюджетной политики. Интересовал членов комиссии личный взгляд кандидата на будущее родного города. Креативные идеи приветствовались.

Из пятнадцати соискателей до финала дошли тринадцать: два кандидата заявили о самоотводе на собеседовании.

По результатам заседания, в финал процедуры вышли временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова, глава администрации Металлургического района Сергей Кочетков, генеральный директор НКО «Ассоциация «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта» Евгений Медведев.

Фамилии кандидатов представят для рассмотрения и утверждения депутатам Челябинской городской Думы. Окончательное решение - за ними. Заседание назначено на 19 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незнакомка раскрыла секрет самой загадочной картины художника из Челябинска Игоря Белковского
В Челябинске суд наказал обидчика маленького ребенка
В Челябинске второй кандидат снялся с конкурса на пост главы
Покончившая с собой после побега детей жительница Челябинской области никогда не водила их в школу
ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на VW Caddy
Дебют Юрзинова: «Трактор» сразится с «Металлургом» во главе с новым тренером
Хипстеров из Челябинска приглашают поучаствовать в новогоднем фотоконкурсе
В Челябинской области арестовали водителя, обвиняемого в убийстве журналиста
Челябинская область обошла другие регионы в знании английского языка
Дуремар из Челябинска договорился о продаже пиявок и сам отдал покупателю 45 тысяч рублей
В Челябинской области сохраняется эпизоотическое благополучие в птицеводческих хозяйствах
Уволенная за голые фото тренер спортшколы из Магнитогорска прошла полиграф на Первом канале
Челябинская «хрущевка» удивила посетителей выставки стендового моделизма
В Челябинске оштрафовали мужчину, который швырнул телефон в голову сына
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Жители Челябинской области боятся пить воду, из-за которой ломается техника
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
Освобожденная из-под ареста домашняя кошка нашла приемную семью в Челябинске
В Челябинске кандидат в мэры передумал прямо во время собеседования
Семиклассница выпала из окна многоэтажки в Челябинске
Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Челябинской области
Престижный дом на Северо-Западе Челябинска может рухнуть из-за строящейся неподалеку высотки
«Мерседес» снес 20 машин на перекрестке и загорелся в Челябинской области