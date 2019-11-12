Вагон, в котором перевозили в Сибирь переселенцев, выставили в музее ЮУЖД
Деревянные двухосные вагоны 4-го класса начали строить в 1908 году. Их разработали специально для переселенцев, ехавших из центральных губерний в Сибирь. Перевалочным городом был Челябинск. Именно здесь, в музее железнодорожной техники, и установят удивительный экспонат, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
— Коллекция музея на станции Челябинск-Главный пополнилась новым экспонатом. Это пассажирский двухосный деревянный вагон 1913 года постройки. В советское время он курсировал в составе пригородных поездов по Челябинской области. А после списания служил на одном из предприятий, — говорят железнодорожники.
Фото: пресс-служба ЮУЖД.
В ближайшее время вагон покрасят в зеленый цвет — именно так он выглядел первоначально.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы тоже храните дома удивительные старинные вещи?
Расскажите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU