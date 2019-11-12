2019-11-12T18:09:01+03:00
Общество

Вагон, в котором перевозили в Сибирь переселенцев, выставили в музее ЮУЖД

Столетний экспонат уже прибыл в Челябинск
Лидия ПЕСКОВА
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Старинному вагону уже 106 лет. Фото: пресс-служба ЮУЖД.Старинному вагону уже 106 лет. Фото: пресс-служба ЮУЖД.
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Деревянные двухосные вагоны 4-го класса начали строить в 1908 году. Их разработали специально для переселенцев, ехавших из центральных губерний в Сибирь. Перевалочным городом был Челябинск. Именно здесь, в музее железнодорожной техники, и установят удивительный экспонат, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

— Коллекция музея на станции Челябинск-Главный пополнилась новым экспонатом. Это пассажирский двухосный деревянный вагон 1913 года постройки. В советское время он курсировал в составе пригородных поездов по Челябинской области. А после списания служил на одном из предприятий, — говорят железнодорожники.

Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Фото: пресс-служба ЮУЖД.

В ближайшее время вагон покрасят в зеленый цвет — именно так он выглядел первоначально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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