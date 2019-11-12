Жители Челябинска потеряли снег

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-12T18:55:18+03:00

Ждать ли южноуральцам снегопад на этой неделе

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Постоянный снежный покров обычно уже ложится в Челябинске к 13 ноября. Но эта осень какая-то затяжная. В городе до сих пор стоят плюсовые температуры, а снегом даже не пахнет. Так когда же улицы заметет?

— Небольшие осадки ожидаются в среду, 13 сентября. Но это дождь. Ведь в Челябинске будет около +3 градусов, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

В ночь на четверг, 14 ноября, существенно похолодает: температура упадет до -7...-9 градусов. Выпадет снег, но пока небольшой. Да и тот вскоре растает.

В четверг в Челябинске -3...-5. А потом в регион опять нахлынет волна тепла. Уже в субботу в городе потеплеет до +6 градусов.

Словом, на этой неделе постоянно снега точно не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU