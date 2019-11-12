2019-11-12T18:55:18+03:00
Общество

Жители Челябинска потеряли снег

Ждать ли южноуральцам снегопад на этой неделе
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Снег скоро выпадет и снова растает.Снег скоро выпадет и снова растает.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Постоянный снежный покров обычно уже ложится в Челябинске к 13 ноября. Но эта осень какая-то затяжная. В городе до сих пор стоят плюсовые температуры, а снегом даже не пахнет. Так когда же улицы заметет?

— Небольшие осадки ожидаются в среду, 13 сентября. Но это дождь. Ведь в Челябинске будет около +3 градусов, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

В ночь на четверг, 14 ноября, существенно похолодает: температура упадет до -7...-9 градусов. Выпадет снег, но пока небольшой. Да и тот вскоре растает.

В четверг в Челябинске -3...-5. А потом в регион опять нахлынет волна тепла. Уже в субботу в городе потеплеет до +6 градусов.

Словом, на этой неделе постоянно снега точно не будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем природной аномалии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вагон, в котором перевозили в Сибирь переселенцев, выставили в музее ЮУЖД
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
Шиномонтажку на ЧМЗ разнес бесправник
Незнакомка раскрыла секрет самой загадочной картины художника из Челябинска Игоря Белковского
В Челябинске стали известны победители конкурса на пост главы города
В Челябинске суд наказал обидчика маленького ребенка
В Челябинске второй кандидат снялся с конкурса на пост главы
Покончившая с собой после побега детей жительница Челябинской области никогда не водила их в школу
ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на VW Caddy
Дебют Юрзинова: «Трактор» сразится с «Металлургом» во главе с новым тренером
Хипстеров из Челябинска приглашают поучаствовать в новогоднем фотоконкурсе
В Челябинской области арестовали водителя, обвиняемого в убийстве журналиста
Челябинская область обошла другие регионы в знании английского языка
Дуремар из Челябинска договорился о продаже пиявок и сам отдал покупателю 45 тысяч рублей
В Челябинской области сохраняется эпизоотическое благополучие в птицеводческих хозяйствах
Уволенная за голые фото тренер спортшколы из Магнитогорска прошла полиграф на Первом канале
Челябинская «хрущевка» удивила посетителей выставки стендового моделизма
В Челябинске оштрафовали мужчину, который швырнул телефон в голову сына
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Жители Челябинской области боятся пить воду, из-за которой ломается техника
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
Освобожденная из-под ареста домашняя кошка нашла приемную семью в Челябинске
В Челябинске кандидат в мэры передумал прямо во время собеседования
Семиклассница выпала из окна многоэтажки в Челябинске
Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Челябинской области
Престижный дом на Северо-Западе Челябинска может рухнуть из-за строящейся неподалеку высотки
«Мерседес» снес 20 машин на перекрестке и загорелся в Челябинской области