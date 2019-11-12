2019-11-12T20:26:08+03:00
Спорт

Владимир Юрзинов: Игра «Трактора» против Магнитки оставила больше вопросов, чем ответов

Новый главный тренер черно-белых прокомментировал игру черно-белых в Магнитогорске против «Металлурга»
Алексей МИКУШИН
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Владимир Юрзинов.Владимир Юрзинов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Медведи» в гостях уступили «лисам» со счетом 2:5. После матча наставник «Трактора» Владимир Юрзинов, который в начале ноября сменил на этом посту Петериса Скудру, на пресс-конференции поздравил хозяев с победой. Он отметил, что при счете 1:3 нельзя было упускать нити игры, но это не удалось сделать.

— Первая игра, новая для меня команда, и эта игра оставила больше вопросов, чем ответов. Это игра во всех линиях — в нападении, в обороне. Это игра в неравных составах. Нужно стабилизировать игру, — сказал после матча с «Металлургом» Владимир Юрзинов.

В ответ на вопрос: доволен ли он игрой новичка Никиты Щербака и его дебютным голом за «Трактор», — Юрзинов парировал: «Как можно быть довольным, если команда в итоге уступила?».

14 ноября в Казани «Трактор» сыграет с местным «Ак Барсом». А уже с 17-го черно-белые начнут в Челябинске пятиматчевую домашнюю серию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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