У жителей Челябинска чиновники через интернет поинтересовались, нужны ли горожанам новые деревья
Сквер на Красного Урала по Комсомольскому проспекту в этом году пережил долгожданную реконструкцию. Замостили тропинки плиткой, поставили новые лавки. Рабочие завершают реконструкцию клумбы в центре и надеются до снегопадов успеть смонтировать освещение. На портале «Активный житель 74» появился новый опрос по судьбе сквера.
— Достаточно ли зеленых насаждений в сквере на улице Красного Урала? — гласит вопрос чиновников.
На выбор три варианта ответа: «Это должны решать специалисты», «Нет, нужно высадить деревья, декоративные многолетние растения», «Да, зелени достаточно».
80% высказались за новые насаждения. Остальные варианты примерно поровну разделили оставшиеся голоса.
— Работы в сквере могут продолжиться и на следующий год: дополнительно здесь планируется посадить деревья, кустарники и многолетние растения. Голосование продлится до 21 ноября, — сообщили в администрации Челябинска.
Пройти опрос можно здесь. Необходимо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах».
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ИСТОЧНИК KP.RU