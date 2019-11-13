2019-11-13T06:37:48+03:00
Общество

У жителей Челябинска чиновники через интернет поинтересовались, нужны ли горожанам новые деревья

Пока в виртуальном референдуме побеждает очевидный ответ
Андрей АБРАМОВ
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Таким сквер должен стать по задумке авторов проекта. Будет ли он таки же ярким, увидим следующим летом.Таким сквер должен стать по задумке авторов проекта. Будет ли он таки же ярким, увидим следующим летом.
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Сквер на Красного Урала по Комсомольскому проспекту в этом году пережил долгожданную реконструкцию. Замостили тропинки плиткой, поставили новые лавки. Рабочие завершают реконструкцию клумбы в центре и надеются до снегопадов успеть смонтировать освещение. На портале «Активный житель 74» появился новый опрос по судьбе сквера.

— Достаточно ли зеленых насаждений в сквере на улице Красного Урала? — гласит вопрос чиновников.

На выбор три варианта ответа: «Это должны решать специалисты», «Нет, нужно высадить деревья, декоративные многолетние растения», «Да, зелени достаточно».

80% высказались за новые насаждения. Остальные варианты примерно поровну разделили оставшиеся голоса.

— Работы в сквере могут продолжиться и на следующий год: дополнительно здесь планируется посадить деревья, кустарники и многолетние растения. Голосование продлится до 21 ноября, — сообщили в администрации Челябинска.

Пройти опрос можно здесь. Необходимо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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