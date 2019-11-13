Первая жертва зимнего клева: в Челябинской области утонул рыбак

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-13T07:24:19+03:00

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11 ноября жительница поселка Нижний Атлян позвонила в службу спасения. Ее 62-летний супруг ушел рыбачить на карьер, который только схватился первым льдом. Телефон южноуральца не отвечал. Тогда жена сама отправилась на водоем и увидела, как на поверхности полыньи плавает тело.

На место примчались спасатели, но все что им оставалось — достать труп из воды.

— Факт остается фактом: рыбак пренебрег мерами безопасности и вышел на неокрепший лед. Его толщина в месте полыньи составила 3-5 сантиметров, хотя безопасным считается 7-10 сантиметром. Рыбак провалился под лед, пытался выбраться самостоятельно. Видимо, ему не хватило сил, а на помощь никто не пришел, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели напоминают, что выходить на лед в ближайшие две недели опасно. Еще не было серьезных морозов, которые бы крепко сковали водоемы. Если видите, что кто-то провалился под лед, немедленно вызывайте спасателей по телефону 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU