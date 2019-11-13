2019-11-13T08:53:03+03:00
Происшествия

Водитель иномарки погиб после тарана фуры на трассе в Челябинской области

Столкновение было такой силы, что грузовик выбросило на обочину
Андрей АБРАМОВ
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Иномарка столкнулась с грузовиком под Миассом.Иномарка столкнулась с грузовиком под Миассом.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Автокатастрофа случилась на Тургоякском шоссе неподалеку от Миасса днем 12 ноября. Желтая Mazda 6 мчала по шоссе и решилась на обгон. В этом месте разметка позволяет это сделать. Однако водитель потерял управление.

В этот момент по встречной ехал грузовик. Шофер не успел уйти от удара. Столкновение было настолько сильным, что легковушка даже откинула большегруз на обочину. При этом капот иномарки оказался разорван на металлические клочки.

— Водителя Mazda увезли в реанимацию. Но спустя сутки он скончался, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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