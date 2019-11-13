2019-11-13T09:22:19+03:00
Происшествия

15 миллионов рублей пообещали пенсионерке из Магнитогорска за поддельные БАДы

Но это оказалось ловкое мошенничество
Андрей АБРАМОВ
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Пенсионерку уверили, что она купила фальшивые витамины и ей полагается компенсация.Пенсионерку уверили, что она купила фальшивые витамины и ей полагается компенсация.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В полицию пришла писать заявление 64-летняя жительница Магнитогорска. Пару лет назад она заказала БАДы в интернет-магазине. Витамины давно пропила и забыла. А недавно ей позвонили. Серьезный голос в трубке сообщил, что пенсионерку обманули мошенники и ей положена компенсация в 15 млн рублей.

— Ей предложили оплатить страховку, услуги адвокатов, которые якобы занимаются делом, а также различные заявления в суд и курьерскую доставку компенсации. За все запросили более 560 тысяч рублей. Пенсионерка продала садовый домик, взяла кредит и собрала всю сумму, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

После этого «юристы» перестали отвечать на звонки. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. По статьей грозит до шести лет колонии.

— Если к вам обращаются неизвестные, всегда перезванивайте в организации, из которых вам звонили якобы специалисты, с целью проверки информации. Не следует переводить деньги неизвестным, — добавили в МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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