Челябинцев спросят, нужны ли в сквере на Северо-Западе кустарник и цветы
Нынешним летом в Курчатовском районе отремонтировали скверик на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Красного Урала. Деревьев не рубили, устроили детскую площадку, замостили плиткой дорожки. Полтора года назад пространство скверика отстояли всем миром от массовой застройки.
— Только клумбу-холм не устроили, а она в проекте была доминантой, — говорит архитектор Василий Важенин. — Нет пока вечернего освещения, но электрика под землей проложена. На портале «Активный житель 74» объявлен опрос по дополнительному озеленению скверика. Голосование продлится до 21 ноября.
— Завершился первый этап реконструкции. Ждем 21 фонарей и шесть оригинальных светильников для клумбы. До конца года все придет, — рассказал корреспонденту «КП»-Челябинск глава Курчатовского района Сергей Антипов.
— Проектировщик видел клумбу многоярусной, но исполнителей идеи не нашлось. Хотим высадить на клумбе лиственные и хвойные кустарники. Тогда клумба будет переливаться палитрой цветов — от серого до пурпурного. Уже высадили 106 спирей: весной кустарник покроется белой пеной цвета, — продолжил Антипов.
Кстати, на каждое дерево в сквере оформят паспорт — с состоянием и рекомендациями биологов.
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