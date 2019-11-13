В Челябинске нашли настоящую Рапунцель: длина волос школьницы впечатляет

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-13T10:28:43+03:00

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Диану Гайдак друзья и родные называют Рапунцель — в честь сказочной принцессы, которая имела косу длинной в 21 метр. Волосам четвероклассницы из Челябинска пока еще далеко до идеала, но они уже имеют впечатляющую длину — 106 см. Это при том что рост девочки 138 см! Ребенок намерен идти до конца и по меньшей мере отрастить косу до пят.

Сейчас Диане 11 лет. Родители говорят, что последний раз дочку основательно стригли в парикмахерской в три года — сделали каре до плеч. С тех пор только ровняли кончики. Дочка не против, ведь она без ума от диснеевской принцессы.

Ежедневно Диана тратит время, чтобы расчесать волосы. Заплетаться помогают родные. Даже папа научился. Белокурую копну усмиряют за рекордные 15 минут.

Сейчас Диане 11 лет.Фото: Из личного архива героя публикации

— Как-то пришла на утренник в школе, а одноклассники удивились, насколько у меня длинные волосы. В тот день я была с распущенными волосами, а в будни хожу с косой, — рассказала Диана сайту Hornews.com.

В школе парни за косички челябинскую Рапунцель не дергают. Но с локонами любит играть кот. А вот стилист нервно потирают руки, когда видят волосы ребенка. Дело в том, что Диана снимается для рекламы и перед работой необходима укладка. Работать с такими длинными волосами мастерам тяжело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743482" frameborder="0"></iframe> Челябинская Рапунцель у парикмахера.

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ИСТОЧНИК KP.RU