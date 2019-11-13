2019-11-13T11:04:17+03:00
Общество

В Челябинске замечены подделки новых купюр в 2 000 рублей

Но чаще всего фальшивомонетчики предпочитают другой номинал
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Челябинске обнаружили поддельные купюры номиналом 2 000 рублей.В Челябинске обнаружили поддельные купюры номиналом 2 000 рублей.Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Центральный банк рассказал, что за девять месяцев 2019 года в Челябинской области изъяли 224 поддельные купюры. Это 2,5 раза меньше чем за тот же срок год назад. Чаще всего в оборот пускают фиктивные пятитысячные банкноты. Следом идут купюры в 1 000 рублей.

— Кроме того, изъяли девять поддельных банкнот нового образца номиналом 2 000 рублей. Фальшивые купюры номиналом 200 рублей и монеты не выявлялись, — рассказали в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Поддельная валюта также встречается на Южном Урале. Изъяли доллары и китайские юани.

— Если подлинность банкноты вызвала сомнение, то не стоит расплачиваться ей. Распространение подделок влечет уголовное наказание. Такую купюру можно сдать в банк для проведения экспертизы или же обратиться в полицию. Распознать подделку поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России», специальная программа познакомит с защитными элементами на российских купюрах, — отметила управляющий челябинским отделением Елена Федина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске нашли настоящую Рапунцель: длина волос школьницы впечатляет
У черного риелтора отсудили квартиру, которую ему подарила больная шизофренией жительница Челябинской области
Челябинцев спросят, нужны ли в сквере на Северо-Западе кустарник и цветы
Завод в Челябинской области оштрафовали за выбросы
В Челябинской области матери ребенка-инвалида пришлось судиться, чтобы выбить жизненно важное лекарство
15 миллионов рублей пообещали пенсионерке из Магнитогорска за поддельные БАДы
Экс-судью объявили в розыск за растление подростков в Челябинской области
Водитель иномарки погиб после тарана фуры на трассе в Челябинской области
Из-за надвигающихся снегопадов в Челябинск запретят въезд грузовиков
Новый медицинский скандал: в Челябинской области не оказалось машины скорой, чтобы увезти на операцию пациента с инфарктом
Первая жертва зимнего клева: в Челябинской области утонул рыбак
У жителей Челябинска чиновники через интернет поинтересовались, нужны ли горожанам новые деревья