В Челябинске замечены подделки новых купюр в 2 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-13T11:04:17+03:00

Но чаще всего фальшивомонетчики предпочитают другой номинал

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Центральный банк рассказал, что за девять месяцев 2019 года в Челябинской области изъяли 224 поддельные купюры. Это 2,5 раза меньше чем за тот же срок год назад. Чаще всего в оборот пускают фиктивные пятитысячные банкноты. Следом идут купюры в 1 000 рублей.

— Кроме того, изъяли девять поддельных банкнот нового образца номиналом 2 000 рублей. Фальшивые купюры номиналом 200 рублей и монеты не выявлялись, — рассказали в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Поддельная валюта также встречается на Южном Урале. Изъяли доллары и китайские юани.

— Если подлинность банкноты вызвала сомнение, то не стоит расплачиваться ей. Распространение подделок влечет уголовное наказание. Такую купюру можно сдать в банк для проведения экспертизы или же обратиться в полицию. Распознать подделку поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России», специальная программа познакомит с защитными элементами на российских купюрах, — отметила управляющий челябинским отделением Елена Федина.

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ИСТОЧНИК KP.RU