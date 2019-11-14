Смеющийся котенок покорил жителей Челябинской области

14 Нояб. 04:23 2019-11-14T04:23:33+03:00

Фото малыша попало в соцсети, и за ним тут же выстроилась очередь

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Жительница Копейска выложила в группу «ВКонтакте» фото белого беспородного котенка с целью найти ему хозяев. Таких объявлений в Интернете — тысячи. Но этот котенок запомнился всем, кто его видел.

— Ну очень веселый! — коротко охарактеризовала пушистика автор фото Евгения Устинова.

На снимке кот выглядит так, будто от души смеется. Пользователи соцсети улыбнулись вместе с ним.

«Не родись красивым, а родись веселым!», «Он ведь реально рофлит!» (на молодежном сленге — смеется) — писали про него в комментариях.

Желающих забрать его оказалось немало. И к вечеру он уже осваивался в новом доме.

— Ну что, породистые сородичи, сидите и ждите, когда вас заберут. А я уже в добрых руках, не прошло и суток. Ахахахаха! — написала Евгения от лица котенка в группе «Копейск [В]Теме» в ВК. А от себя добавила: смотрите позитивнее на мир, и он в ответ вам тоже улыбнется!

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ИСТОЧНИК KP.RU