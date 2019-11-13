В центре Челябинска закрылась американская пиццерия

13 Нояб. 14:28 2019-11-13T14:28:54+03:00

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Сеть известных пиццерий Papa John’s не прижилась в Челябинске. Единственное кафе этого американского бренда, находившиеся по адресу проспект Ленина, 77, закрылось. Оно не проработало и года — открытие было 22 декабря.

— Дорогие друзья! К сожалению, наш ресторан закрывается. Мы были рады провести все это время с вами. Вы мотивировали нас быть лучше. В стенах ресторана произошли важные и памятные события в жизни многих наших гостей и сотрудников ресторана. Благодарим, что выбирали «Папа Джонс». Мы обязательно вернемся в ваш город, — такое сообщение появилось в группе пиццерии во «ВКонтакте».

Челябинская пиццерия стала 200-ым заведением компании в России.Фото: Ирина Фадюшина

Напомним, челябинская пиццерия стала 200-ым заведением компании в России. Причины, по которым кафе перестало функционировать, компания не называет. Челябинцы говорят, что кафе не пользовалось спросом у посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU