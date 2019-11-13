«Так болело — по полу каталась!» Врачи спасли челябинку от загадочных приступов, длившихся 30 лет

13 Нояб. 14:41 2019-11-13T14:43:05+03:00

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Пенсионерка из Карталов Любовь Кузнецова 30 лет жила со страшной болью. Порой мучения были такими, что женщина каталась по полу.

— Думала, болят зубы — пришлось выдернуть все. Потом меня проверяли на гайморит — он не подтвердился. И только нейрохирург подсказал причину страданий — поврежден лицевой нерв, — рассказывает пациентка.

Купировать боль таблетками, физиопроцедурами не получалось. Тогда Кузнецову отправили на современную операцию в Челябинскую областную клиническую больницу. Под местным наркозом женщине установили тонкие электроды на болезненном участке лица. От электродов тянутся проводки до ключицы, где стоит генератор размером со спичечный коробок. Все элементы этой системы скрыты под кожей. Во время приступа пенсионерка при помощи тока может усмирять боль. Сейчас приступов нет, и Любовь Кузнецова уже отказалась от приема таблеток, которые пила годами.

— Аппарат можно подзаряжать безконтактно. Генератор рассчитан на десять лет. Потом потребуется замена, — рассказал лечащий врач Кузнецовой нейрохирург ЧОКБ Максим Геращенко.

Противоболевой электростимуляцией в ЧОКБ занимаются почти пять лет. При помощи таких операций нейрохирурги избавляют от боли пациентов с нейропатией конечностей и повреждением позвоночника, добавляют в пресс-службе клиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU