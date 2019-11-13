Из-за курильщика к тубдиспансеру Магнитогорска стянули пожарных

13 Нояб. 15:50 2019-11-13T15:50:44+03:00

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Вечером 12 ноября в Областную туберкулезнаю больницу №3 Магнитогорска примчались несколько пожарных расчетов. Сработала сигнализация, которая улавливает дым. Персонал и пациенты всполошились, но оказалось напрасно.

— Предварительно, пожарная сигнализация сработала из-за того, что кто-то решил покурить прямо в фойе третьего этажа. Вызов прошел в 21.03, и уже через минуту огнеборцы выехали на место. Виновного по горячим следам найти не удалось, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Эвакуацию проводить не стали. В МЧС отмечают, что с похолоданием стало больше выездов из-за курения в неположенных местах. Срабатывают сигнализации в больницках, колледжах и даже школах. Были даже судебные дела и с курильщиков взыскивали приличную сумму за ложную сработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU