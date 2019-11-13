В Челябинске вырастет налог за землю под гаражами

13 Нояб. 15:54 2019-11-13T15:54:29+03:00

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В среду, 13 ноября, депутаты Челябинской городской Думы обсуждали величину ставки по земельному налогу за гараж. Есть предложение сделать платеж дифференцированным. Часто боксы используются под автомастерские и шиномонтажки: владелец гаража получает коммерческую прибыль, которая не облагается налогом, обязательным для предпринимателей.

Потому логично появление дифференцированной ставки налога на землю для гаражных коммерсантов: от 0,5% от кадастровой стоимости (для обычных гаражей) до 1,5%. Предложение поступило от комитета по экономике администрации Челябинска.

По мнению председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу Сергея Селещука, коммерческие гаражи должны искать районные администрации. Районные бюджеты будут получать не три процента от налоговых поступлений, а 30%. Значит, местные власти заинтересованы в большем собирании налога.

Окончательное решение по величине ставки примут депутаты Челябинской городской Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU