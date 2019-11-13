Назначен прокурор, который будет наказывать заводы Челябинской области за выбросы

13 Нояб. 16:03 2019-11-13T16:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Советника юстиции Алексея Пунигова утвердили природоохранным прокурором Челябинской области. Это ведомство отвечает за ревизии дымящих предприятий и блюдет за экологическими преступлениями. Приказ о назначении 7 ноября подписал генеральный прокурор Юрий Чайка.

Алексей Пунигов в прокуратуре служит более 13 лет. Работал в ХМАО, Екатеринбурге. Одно время был следователем, когда сыщики еще были в составе гособвинителей. Перед переездом в Челябинск был заместителем Южного транспортного прокурора в Ростове-на-Дону.

На Южном Урале он с 17 декабря прошлого года. Совмещал две должности: и.о. природоохранного прокурора, а также старшего прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи. Теперь Пунигин будет заниматься только экологией. Контракт с ним заключен на пять лет.

Пожаловаться в природоохранную прокуратуру можно через сайт www.chelproc.ru. Нужно кликнуть «Интернет-приемная» и в поле «Куда направить обращение» выбрать нужный отдел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU