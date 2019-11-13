Назначен прокурор, который будет наказывать заводы Челябинской области за выбросы
Советника юстиции Алексея Пунигова утвердили природоохранным прокурором Челябинской области. Это ведомство отвечает за ревизии дымящих предприятий и блюдет за экологическими преступлениями. Приказ о назначении 7 ноября подписал генеральный прокурор Юрий Чайка.
Алексей Пунигов в прокуратуре служит более 13 лет. Работал в ХМАО, Екатеринбурге. Одно время был следователем, когда сыщики еще были в составе гособвинителей. Перед переездом в Челябинск был заместителем Южного транспортного прокурора в Ростове-на-Дону.
На Южном Урале он с 17 декабря прошлого года. Совмещал две должности: и.о. природоохранного прокурора, а также старшего прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи. Теперь Пунигин будет заниматься только экологией. Контракт с ним заключен на пять лет.
Пожаловаться в природоохранную прокуратуру можно через сайт www.chelproc.ru. Нужно кликнуть «Интернет-приемная» и в поле «Куда направить обращение» выбрать нужный отдел.
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ИСТОЧНИК KP.RU