В Челябинской области появится новая школа на 500 мест

13 Нояб. 18:30 2019-11-13T18:30:09+03:00

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В Кунашакском районе работают над проектом новой школы на 500 мест. Поручение местным властям построить новое учебное заведение дал губернатор. 13 ноября заместитель Текслера Станислав Мошаров отправился в Кунашакский район с проверкой, как исполняют поручение главы региона.

— Видно, что поручения губернатора в работе. Самое важное: все, что зависело от района, выполнено. Речь идет о подготовке сметы на больницу и проектной документации новой школы на 500 мест, — цитирует Мошарова газета «Южноуральская панорама».

Сегодня школа в Кунашаке переполнена. Там учатся свыше 1 000 ребят. Известно, что участок под новое образовательное учреждение уже выбран. Документацию должны закончиться в декабре, а после Нового года можно начинать строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU