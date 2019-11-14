В Челябинск приедут дизайнеры со всей России

14 Нояб. 10:46 2019-11-14T18:44:21+03:00

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Вот уже в четвертый раз на одной площадке соберутся лучшие дизайнеры со всей России и топовые спикеры в индустрии моды, красоты и smm.

«Наше мероприятие — уникальное по наполнению, — рассказывает идейный вдохновитель проекта, стилист Анна Глазкова. — В одном месте соберутся самые интересные дизайнеры, известные лекторы. Любой челябинец может прийти и «прокачать» себя. Тем, кому не интересен формат лекций, полезно будет просто погулять по маркету и выбрать для себя что-то актуальное из одежды, украшений и косметики. Кстати, дизайнеры 16 ноября представят и новогодние капсулы. Так что девушкам особенно рекомендую прийти и выбрать трендовый и небанальный образ для предстоящих корпоративов и вечеринок».

Помимо прочего, всех гостей мероприятия с 11 до 19 часов ждут показы, розыгрыш более сорока призов, фотозоны, мейкап и укладки от визажистов и стилистов по волосам по самым приятным ценам.

«Любой, кто придет на FASHIONDAY, может получить экспресс-консультацию стилистов совершенно бесплатно, — продолжает Анна. — Специалист расскажет о типе фигуры, подходящих цветах и сможет подобрать для вас одежду и аксессуары среди брендов, представленных на маркете. Отдельно хочу пригласить на мероприятие мам. У нас будут работать профессиональные аниматоры. Так что, если вам не с кем оставить свое чадо, смело берите его с собой. Пока малыша развлекают в игровой зоне, вы сможете побаловать себя новинками».

Спикерами лектория выступят специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска:

Ксения Зимина, маркетолог и повелитель Instagram сервиса Aviasales

Леся Пятибратова, персональный стилист, шопер, коуч.

Наталья Семенова, основатель и руководитель Высшей школы имиджа и стиля, имидж-коуч, академик Национальной Академии индустрии моды

Анна Глазкова, аналитик моды, стилист, преподаватель British School of Art & Design, автор собственной запатентованной методики по разбору гардероба.

Если вы не можете посетить мероприятие лично, организаторы предлагают купить лекции в записи. Но все же настаивают: лучше посетить этот праздник красоты лично! Афишу FASHIONDAY 2019, а также фото с прошлых мероприятий мы можете посмотреть в нашей галерее.