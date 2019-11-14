«Уже бы отсидел и вышел»: мужчину отправили в колонию за убийство десятилетней давности в Челябинской области

14 Нояб. 11:06 2019-11-14T11:06:33+03:00

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Трагедия разыгралась на одной из кухонь городка Касли. Супружеская пара пригласила к себе незнакомца. Во время застолья мужчины поссорились из-за женщины — хозяин дома зарезал гостя.

Поняв, что натворил, преступник наспех собрал вещи и сбежал в республику Азербайджан. Девять лет он находился в международном розыске. Недавно его нашли и экстрадировали в Россию.

— Дело рассматривал Каслинский городской суд. Виновный получил девять лет колонии строгого режима. Сейчас ему 38 лет. Кроме того, он должен выплатить сестре погибшего 350 тысяч рублей компенсации за ее горе, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU