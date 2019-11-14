«Трактор» в Казани не сумел переиграть «Ак Барс» — лидера чемпионата КХЛ
У «барсов» домашняя статистика впечатляет. Из 12 матчей на родной арене казанцы уступили лишь однажды. Матч с «Трактором» эту статистику не нарушил. К середине второго периода благодаря голам Галиева, Хенкеля и Кары «Ак Барс» вел со счетом 3:0.
Легионер «Трактора» Лукаш Седлак вскоре сократил счет — 3:1.
В третьем отрезке матча после очередной удачной комбинации «барсы» подловили оборону черно-белых на ошибке и забросили четвертую шайбу.
Счет 4:1 в пользу хозяев сохранился до конца матча.
Уже в воскресенье, 17 ноября, в Челябинске «Трактор» начнет пятиматчевую домашнюю серию, которая продлится до 28 ноября. Первый соперник — екатеринбургский «Автомобилист» (начало в 17.00).
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ИСТОЧНИК KP.RU