«Трактор» в Казани не сумел переиграть «Ак Барс» — лидера чемпионата КХЛ

14 Нояб. 21:25 2019-11-14T21:28:19+03:00

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У «барсов» домашняя статистика впечатляет. Из 12 матчей на родной арене казанцы уступили лишь однажды. Матч с «Трактором» эту статистику не нарушил. К середине второго периода благодаря голам Галиева, Хенкеля и Кары «Ак Барс» вел со счетом 3:0.

Легионер «Трактора» Лукаш Седлак вскоре сократил счет — 3:1.

В третьем отрезке матча после очередной удачной комбинации «барсы» подловили оборону черно-белых на ошибке и забросили четвертую шайбу.

Счет 4:1 в пользу хозяев сохранился до конца матча.

Уже в воскресенье, 17 ноября, в Челябинске «Трактор» начнет пятиматчевую домашнюю серию, которая продлится до 28 ноября. Первый соперник — екатеринбургский «Автомобилист» (начало в 17.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU