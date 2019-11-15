Мать скотчем приклеивает соску ко рту плачущего ребенка в Кургане

15 Нояб. 05:13 2019-11-15T05:14:15+03:00

Малышка в больнице всегда была с заклееным ртом. Фото: Надежда Закоулова.

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Методы воспитания ребенка одной из жительниц Кургана возмутили горожан. Женщина постоянно приклеивает соску к его рту скотчем. Судя по фото в соцетях, она делала так всегда. На снимках — ухоженный малыш в чистых ползунках, но неизменно со скотчем на лице. Пользователи соцсети заметили, что от этого на нежных щечках уже началась аллергия. А попали в поле зрения горожан мать с ребенком, когда лежали в больнице.

— Вот так мама воспитывает шестимесячного ребенка. У девочки пневмония. А мать приклеивает соску на скотч к ее лицу, чтобы не кричала и не выплевывыла, — написала в группе «ЧП КУрган» соседка по палате Надежда Закоулова и выложила фото. — Малышка ничего не умеет: не переворачиваться, не подниматься с помощью взрослого, даже ручки не напрягает! У этой женщины еще двое мальчиков дома. Говорит, что хочет порой отказаться от детей, на замечания мамочек и медиков не реагирует. Страшно за ребятишек!

Надежда и другие соседки по палате неоднократно отрывали скотч, но мама упорно заклеивала малышке рот. Медработники также были возмущены этим.

Почти на всех домашних фотографиях ребенок также со скотчем. Фото из аккаунта матери в "Одноклассниках".

— В соответствии с действующим законодательством, Администрацией областной детской больницы имени Красного Креста информация о ребенке направлена в органы системы профилактики: УВД, органы опеки и попечительства, комиссию по защите прав несовершеннолетних, Курганский центр помощи семье и детям, — ответили в департаменте здоровья Кургана.

Когда начался скандал, мать написала отказ от медицинской помощи и уехала с больной малышкой домой. Там ее и навестили органы опеки и полиция. Оказалось, что 32-летняя женщина одна воспитывает троих детей. В квартире чисто, дети в порядке. По поводу скотча она пояснила, что малышку беспокоят режущиеся зубки, а с соской ей легче. Никакой аллергии она не видит.

Органы опеки взяли семью на контроль.

Пользователи соцсети активно обсуждают многодетную мать-одиночку и ее методы растить детей. В группе «ЧП Курган» в ВК — более 350 комментариев.

Мамы Кургана заметили, что у малышки на щечках - аллергия от ксотча. Фото из аккаунта матери в "Одноклассниках".

— Это издевательство! Тем более у ребенка пневмония. Ему и так тяжело дышать. Он может подавиться мокротой и умереть, — написала Марина Чекрыжева.

— Вашей агрессии я не понимаю! Ребенок чисто одет, хорошо выглядит. И даже соска приклеена не на канцелярский скотч, а на специальный медицинский, который не оставляет раздражения, — заметила Наталья Скородумова.

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